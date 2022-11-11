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Херсон повертається під контроль України, до міста заходять ЗСУ, — розвідка

16:28 11 листопада 2022
Херсон

У четвер, 11 листопада, Херсон повертається під контроль України. ЗСУ вже заходять у місто, яке було під окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Про це заявили у Головному розвідуправлінні Міноборони України.

«Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів — під вогненним контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України будуть припинені», — йдеться у повідомленні.

Російських окупантів закликають здатися.

У розвідці також попередили, що кожен військовослужбовець росії, який чинитиме опір, буде знищений.

«У вас є єдиний шанс уникнути загибелі — негайно здатися у полон», — йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, сьогодні у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що українські війська зайняли кілька населених пунктів та увійшли до Херсона. Місцеві жителі радісно зустрічали визволителів.

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