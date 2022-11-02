Вже вдруге вказали «на двері»: у Гданську заблокували промоцію книги прокремлівського ідеолога дугіна

У Гданській політехніці 29 жовтня мала мала відбутися перша зустріч, присвячена презентації книги «Маніфест Великого пробудження і твори воєнного часу» олександра дугіна, праворадикального російського ідеолога, якого часто називають «мозком путіна». Про заплановану промоцію видання свого часу повідомив Польський аналітичний клуб. Гданська вища школа за кілька днів до запланованого заходу прийняла рішення не допустити просування видання, повідомляє rmf24

Чергова спроба організувати зустріч на підтримку книги дугіна, але вже у Будинку техніки, цими вихідними була заблокована громадянами України, які проживають у Гданську. Відомо, що організатори орендували приміщення, не повідомляючи, яку саме зустріч хотіли організувати. Марта Коваль, голова Гданського відділення Об'єднання українців у Польщі, розповіла, що після першої спроби організувати зустріч у Вищій школі у Гданську, Об'єднання почало стежити за сайтом Клубу «Мислі Польські» та соціальними мережами Матеуша Піскорського, відповідального за переклад книги польською мовою, лідера проросійської партії «Зміна», якого звинувачують у роботі на російську розвідку.

«Згодом, абсолютно випадково, жінки, які приїхали до Польщі з України, на одному з каналів месенджера Telegram знайшли інформацію про чергову заплановану зустріч та дискусію. Це був канал ультраправої французької організації. Саме там хтось написав, що презентація все ж таки відбудеться 29 жовтня у Будинку техніки на вулиці Райській у Гданську», — розповіла Марта Коваль виданню.

За її словами, через годину після втручання керівництво Будинку техніки підтвердило, що зустріч скасована і орендаря не допустять до зали.

олександр дугін вважається одним з головних радників президента росії володимира путіна. Кремлівський ідеолог є прихильником експансіоністської політики росії, а також війни в Україні. У 2014 році він, серед іншого, заявив, що «українців треба вбивати, вбивати і вбивати». Філософ вважає, що саме з окупації України москва повинна почати будувати «євразійську імперію від Дубліна до Владивостока», ставши альтернативою Заходу, що занепадає. На думку дугіна, очолити наддержаву, що утвориться, повинні росіяни.

Нагадаємо, Олег Скрипка розповів, як у 90-ті врізав Дугіну за образу українців.

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