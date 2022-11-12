Астрологиня Ірина Звягіна часто у своїх прогнозах звертає увагу на нижнє з'єднання Меркурія з Сонцем, де Меркурій завжди ретроградний, — точно сформульована думка, бажання, посил, намір, прокляття будуть почуті Меркурієм, посланцем богів, що в цей час перебуває найближче до Землі, і потім передані старшим богам за відповідною тематикою задуманого. І далі правильно сформульована думка має великий шанс на втілення на верхньому з'єднанні Меркурія з Сонцем. На нижньому з'єднанні — назріває, на верхньому — дозріває, пише вона на своїй сторінці у Facebook.

«23 вересня на територіях, окупованих російськими військами, почалися референдуми про приєднання до росії. Вкрай невдало обраний момент. Меркурій ретроградний, Сонце у збіжній опозиції з Юпітером. Про яке розширення територій може йти мова? До того ж, Меркурій і Сонце з'єдналися в 1-му руйнівному градусі Терезів, що віщувало великий інформаційний резонанс, але нещасливу долю заходу. Венера в опозиції з Нептуном — ненадійність досягнутого. Коли в грі Нептун, ніколи (!) не вийде так, як задумано. І оскільки показові референдуми було запущено на нижньому з'єднанні Меркурія із Сонцем, то якогось результату щодо них варто було чекати на верхньому. Як і щодо мобілізації в росії, розпочатої двома днями раніше, 21 вересня. Тоді в мідпойнті між Меркурієм і Сонцем опинилася все та ж зловісна Точка Овна, 1-й градус Терезів. Верхнє з'єднання 8 листопада унікальне через одночасну опозицію з 5-ти планет, у якій воно бере участь; до нього долучилися Місяць, Венера й Уран, до того ж відбулося воно в день повного місячного затемнення і на осі Місячних Вузлів. Резонансна подія, яка відбувається в такий час, навіть якщо вона має прихований план і подвійне дно, приречена на фатальний хід і результат. Вона вже ув'язана в цикл Меркурія і Сонця, і сталася з зумовленістю в потрібний час. Адже росія заявляє, що залишає Херсон».

Далі, пояснює астрологиня, ситуація, пов'язана з окупованими територіями, потрапляє під вплив місячного затемнення і розвиватиметься до наступного затемнення 5 травня 2023 року.

«Акценти можуть змінитися. І з великою ймовірністю почнуться особливі зміни в самій росії і будуть пов'язані з темою влади і цілей. У наступному затемненні задіяна буде вісь Венери і Плутона в гороскопі росії. І знову в затемненні бере участь Уран; фактор несподіванки продовжує відігравати свою роль. Однак усе швидко змінюється в нашому світі, і варто почекати подробиць, коли внаслідок осінньо-зимових подій сформується нова база для прогнозування».

Нагадаємо, раніше астролог-таролог розповіла, як рф спробує обдурити українців «На перемир'я не можна погоджуватися».

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram