У ніч на неділю, 13 листопада, на знаменитій арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств (ММА) UFC 281, у головному бою якого чемпіон у середній вазі новозеландець нігерійського походження Ісраель Адесанья (23 перемоги, 2 поразки), який переміг раніше Роберта Уіттакера, не зміг захистити свій титул у протистоянні з бразильцем Алексом Перейрою (7 перемог, 1 поразка).

Володар пояса впевнено розпочав шостий захист титулу проти старого знайомого, якому свого часу двічі програв за правилами кікбоксингу, і вже в першому раунді вразив Перейру, який ледве утримався на ногах. Чим далі тривав поєдинок, тим очевиднішою стала перевага 33-річного Адесаньї. Достатньо зазначити, що після чотирьох раундів усі троє суддів віддавали новозеландцю перемогу — 3:1.

Ось тільки в останній 5-хвилинці Перейра провів затяжну атаку, у прямому значенні гамселячи чемпіона. Від гіршого володаря пояса врятувало лише втручання рефері. 35-річний Алекс Перейра — новий король середньої ваги!

Алекс Перейра з чемпіонським поясом

До речі, за одну добу новий чемпіон UFC Алекс Перейра набрав 12 кг. Ще напередодні він показав на терезах 84 кг (ліміт середньої ваги UFC), а на сам поєдинок вийшов з вагою 95,9 кг. Набрав і не помилився.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць ММА зламав ногу об суперника і зазнав першої поразки в кар'єрі.



Фото Twitter UFC

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