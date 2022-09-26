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Вбивця іжевських школярів був психічно хворий, — росЗМИ

17:49 26 вересня 2022
Розстріл школярів у Іжевську

Бійню в Іжевській школі № 88 влаштував 34-річний Артем Казанцев, який раніше закінчив цей навчальний заклад.

Російські паблики пишуть, що він перебував на обліку у психоневрологічному диспансері. Очільник Удмуртії Олександр Бречалов повідомив, що стрілець, зайшовши до будівлі школи, одразу ж застрелив одного з охоронців, а другого вбив трохи згодом.

Різні ресурси називають різну кількість жертв стрільця. Зокрема, пишуть, що наразі вже відомо про 17 загиблих, зокрема 11 дітей. Ще 23 особи, зокрема 21 дитина, перебувають у лікарнях міста з пораненнями різного ступеня тяжкості. З дітьми та персоналом школи працюють психологи.

Також повідомлялося, що перед бійнею в кілька шкіл електронною поштою приходили листи від якогось Тамерлана, який повідомляв про напади, що готуються. Автор послання стверджував, що це — не теракт: «Як єдина причина того, що сталося, прошу вказати ненависть. Я не перебуваю в екстремістських організаціях, у мене немає політичних вимог». Наразі перевіряється, чи є зв'язок між листами та розстрілом у школі.

До речі, на магазинах з патронами Казанцева, який наклав на себе руки, було написано «Ненависть».

Фото «Меш»

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