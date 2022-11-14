Було б добре віддати на відновлення України: Великобританія заморозила російські активи

Великобританія заморозила російські активи на загальну суму 18,4 млрд фунтів стерлінгів ($ 20,9 млрд) відтоді, як проти росії було введено жорсткі санкції після її вторгнення в Україну. Про це повідомило видання Bloomberg 10 листопада. Відомо, що близько 1200 осіб та 120 компаній потрапили під санкції. Загальна цифра включає лише фінансові активи — в тому числі акції та готівку — і не включає майно.

«Ми запровадили найсуворіші санкції проти росії, і це підриває їхню військову машину. Щоб переконатися, що ми робимо все можливе для продовження тиску на корумпованих друзів путіна, ми збільшуємо штат OFSI (Управління застосування фінансових санкцій — Авт.) більш ніж удвічі», — оголосив молодший міністр фінансів Великобританії Ендрю Гріффіт.

Крім того, влада Нормандських островів оголосила про окремі заморожування активів, включаючи 7 мільярдів доларів, пов'язаних з Романом Абрамовичем.

Джайлз Томсон, який очолює OFSI, заявив на нещодавній конференції в Лондоні, що агентство хоче відмовитися від концепції «Лондонград» і що багаті росіяни, пов'язані з Кремлем, ховають активи у Великобританії.

У свою чергу видання REUTERS додає, що наразі ведуться дискусії щодо того, які варіанти арешту заморожених активів існують. Офіційні особи Заходу зазначають, що необхідна масштабна фінансова допомога для відновлення України й моральний аргумент причетним за вторгнення. «Після обговорення варіантів рішення прийматимуть із союзниками», — зазначає один із чиновників.

Нагадаємо прогнози міжнародних експертів про те, що Україна має шанс на економічний успіх після війни.

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