На яку суму та в котрій з країн світу найбільше заарештованих російських активів, — розповідає міністр

Якщо говорити про країни заходу, то це Франція, Британія, Штати, можливо, Німеччина, Австрія. Щоправда, точної розкладки в уркаїнської влади, яка має намір націоналізувати активи російських банків, немає, хоч є розуміння по валютам. Найбільша кількість активів зберігається у євро тобто вони в країнах Європи. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів міністр юстиції Денис Малюська.

«Здається, серед європейських країн найбільше акумульовано коштів саме у Франції. Проте, відійшовши від країн Європи та дивлячись ширше, тобто на весь світ, безумовно, найбільший утримувач російських золотовалютних резервів — це Китай. Ну і золото, що фізично зберігається безпосередньо у рф «, — зазначив Денис Малюська.

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Щодо конкретної суми заарештованих російських активів у світі, то міністр зауважує, що це складна історія. Офіційна інформація по цифрам, яка надається в пресрелізах представників Європейського союзу, не корелюється з нашим уявленням і з інформацією, опублікованою до війни російським Центробанком. Адже у рф активів за кордоном, у країнах Європи та північної Америки, має бути значно більше за цифри, про які звітувала, наприклад, Єврокомісія.

«Мені до кінця не зрозумілі ці суми. По ідеї мало б бути заблоковано кілька сотень мільярдів доларів золотовалютних резервів рф і кілька десятків мільярдів доларів активів фізосіб. Проте, звіти, надані медіа, свідчать про інші цифри. Це неспівпадіння мало зрозуміле», — резюмує міністр.

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Справа в тім, що розміри активів, місце знаходження, блокування, зокрема золотовалютних резервів, є таємницею, яка не підлягає розголошенню. Відповідно, в України є суттєві обмеження щодо можливості отримати повну картину. Зокрема, коли йдеться навіть про Нацбанк України, то наші громадяни не мають і не повинні мати чіткого розуміння де саме і як конкретно його активи розміщені, оскільки розголошення такої інформації може зашкодити державі.

Раніше повідомлялось про те, що в Бундестазі закликали використати заморожені російські активи для виплати репарацій Україні.

Фото Слово і діло

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