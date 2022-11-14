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Погода

«Мінуси» вдень та мокрий сніг: якою буде погода в Україні до кінця тижня

15:47 14 листопада 2022
Сніг

Вівторок, 15 листопада, в Україні очікується сухим та навіть сонячним, але вже за кілька днів значно похолоднішає.

За словами синопткині Наталії Діденко, впродовж вівторка у більшості областей очікується +3+8 градусів, тепліше буде у західних областях та у південній частині — до +9+14 градусів.

У Києві — без опадів, із сонцем, але прохолодно. Вдень — до +7 градусів.

А вже протягом трьох наступних днів очікується надходження ще більш холоднох повітряної маси.

«Градуси попрямують до „мінусів“ навіть у денні години, атмосферні фронти принесуть опади — дощі поступово переходитимуть у мокрий сніг!» — зазначає синопткиня.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що очікується надходження холодного повітря з півночі Європи. Очікується, що температура вночі будет від +3 до -3 градусів, а на сході — до 6 морозу. Тепліше буде на півдні та у Закарпатті.

Фото Pixabay

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