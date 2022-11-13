Очікується мокрий сніг: синоптикиня уточнила прогноз на новий тиждень

Очікуване зниження температури повітря в Україні відбуватиметься з понеділка поступово — у понеділок-вівторок до +3+8 градусів, а з четверга до -3 С. Такий новий прогноз оприлюднила синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з ним 14 листопада в більшості областей України впродовж дня стовпчики термометрів коливатимуться між позначками +3-+8 градусів, у західних областях та у південній частині країни ще затримається тепле повітря й там очікується +8+13 градусів.

Антициклон ще утримуватиме будь-які опади від України, тож повсюдно переважатиме завтра суха, навіть часто із сонцем, погода.

У вівторок, 15 листопада, особливих погодних змін в Україні ще не очікується, а вже в середу-четвер температура повітря почне стрімке зниження і в другій половині тижня навіть вдень з'являться «мінуси» та випадатиме мокрий сніг.

Нагадаємо, що раніше синоптики спрогнозували, наскільки суворою буде майбутня зима.

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