«Коли взяла мене за руку, я заплакала»: Тіна Кароль провідала у Німеччині рятувальницю, яка дивом вижила після ракетного удару

10 квітня рятувальники Дніпра потрапили під черговий обстріл, коли розбирали завали ракетного удару по аеропорту. Найважчі травми отримала прессекретарка ДСНС в області Євгенія Дудка. Після довгих тижнів у реанімації її відправили на лікування у Німеччину. 12 листопада її відвідала співачка Тіна Кароль. Про це рятувальниця повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Я ніколи не перестану дякувати Боженьку за людей, які є в моєму житті. Навіть ті випробування, які я зараз проходжу, приносять щось чудове. І сьогодні особливий день, сьогодні моєю гостею була Тіна Кароль. Повірте, це Людина дійсно з великої букви.

Декілька днів тому, я випадково побачила оголошення, що 12 листопада Тіна Кароль дасть свій концерт в Берліні. І не зрозуміло чому, мої руки взяли телефон, а пальці написали: «Тіночка. Я рятувальниця і лікуюся в Берліні після поранення ракетою. Була б дуже Вам рада. Будь ласка, зайдіть в гості». Боже, яка я нечемна, навіть не написала добрий день. А все через те, що навіть не чекала відповіді. Але… пройшло декілька годин і я не повірила своїм очам. Це щось нереальне. Повідомлення від Тіни Кароль в мене в direkt.



Коли я вже реально зрозуміла, що Тіна дійсно до мене приїде, то я боялася комусь про це розповідати — аби не наврочити. І ось, цей день настав. Перед входом до моєї палати є ще одна невеличка кімната, і коли я почула її голос, то вже не могла дочекатися, щоб відкрились ті двері. І тут заходить яскраве сонечко. Боже, скільки у неї Людяності, теплоти, добра і щирості. А коли вона взяла мене за руку, звісно, я заплакала.

Спілкуючись з Тіною, було враження, що я знаю її все своє життя. Вона нереальна … Вона надихає своєю красою, ніжністю та чарівністю".



Наприкінці посту Євгенія Дудка, яка вже перенесла 11 операцій, побажала українцям мріяти. Мовляв, до неї завдяки її сильному бажанню приїхала Народна артистка України, тож якщо мріяти та вірити — настане перемога у війні.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» опублікували «Слово „Херсон“ у російській політиці довго буде забороненим. „Х…р“ можна буде говорити, „сон“ також, а разом — ні», — Роман Цимбалюк".

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