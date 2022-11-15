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Ворог обстріляв Запоріжжя: у ОП показали наслідки

10:46 15 листопада 2022
Ворог обстріляв Запоріжжя: у ОП показали наслідки

Вранці 15 листопада окупанти знову вдарили по передмісті Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух .

«Близько четвертої ранку окупантами було завдано ракетного удару (4 ракети, імовірно С300) по передмістю Запоріжжя. Постраждалих і руйнувань не виявлено. Логіку російських терористів складно зрозуміти. Будьте уважні та обережні! «- написав він у Telegram.

Трохи згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко показав наслідки обстрілу. Як видно, прильоти відмічені у промзоні — там добре видно уламки однієї з ракет.

Метою удару стала промзона

«Запорізьку область продовжують тероризувати росіяни. Наряди поліції обстежують місця „прильотів“. Попередньо жертв та травмованих немає», — написав він.

Нагадаємо, рано-вранці рашисти влаштували і новий обстріл Нікополя на Дніпропетровщині — до Нікопольського району прилетіло 60 снарядів.

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