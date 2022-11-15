Окупанти знову завдали удару по Нікопольському району: випущено понад 60 снарядів

Російські варвари продовжують обстрілювати населені пункти України. Так, по Нікопольському району Дніпропетровської області протягом ночі ворог випустив понад 60 снарядів.



Про це повідомив голова Дніпропетровської державної адміністрації Валентин Резніченко.

«Вночі росіяни знову направили свою зброю проти Нікопольщини… Обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади „Градами“ та важкою артилерією», — пише він.

За інформацією голови ОДА, у Нікополі рашисти влучили у багатоповерхові та приватні будинки та комерційне підприємство. Зачепили й лінії електропередач та газопровід. Знищили кілька господарських споруд.



На щастя, обійшлося без постраждалих.



Деталі обстрілу ще уточнюються.



В інших районах ніч пройшла без сирен і цієї хвилини спокійно.



Нагадаємо, минулої ночі Нікопольський район Дніпропетровської області також був обстріляний росіянами. Рашисти били по Марганецькій та Червоногригорівській громадах, випустивши понад 60 снарядів з «Градів» та важкої артилерії.

Також від російських загарбників постраждали населені пункти на Харківщині.

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