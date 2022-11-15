Жертва відключення світла: у Києві чоловік застряг у ліфті між поверхами, намагався вибратися та впав у шахту

У Києві патрульні допомогли врятувати чоловіка, який впав у ліфтову шахту. Про це повідомили у столичній поліції.



Інцидент стався днями на проспекті Миколи Бажана.



Прибувши на місце події, інспектори з'ясували, що чоловік спускався ліфтом, коли зникло світло через аварійне відключення. Отже, ліфт зупинився між третім та четвертим поверхом. Чоловік намагався самостійно вибратися, але через необережність впав у шахту ліфта.



Поліцейські Ігор Максименко та Микола Маховка підтримували з потерпілим розмову до приїзду аварійної служби, яка відчинила двері.



«На дні шахти знаходився чоловік, який скаржився на біль у ногах та руці. Патрульні разом з мешканцями будинку обережно витягли громадянина та передали лікарям», — йдеться у повідомленні.



Медики госпіталізували 60-річного чоловіка з численними травмами.

Раніше падіння у шахту ліфта закінчилося трагедією. У Кам'янському на Дніпропетровщині загинув 86-річний місцевий житель. Він впав з висоти четвертого поверху у шахту ліфта та загинув.

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