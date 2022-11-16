Запасайтеся водою, пауербанками та терпінням: «Укренерго» попередило про аварійні відключення по всій Україні

У вівторок, 16 листопада, після масованих ударів рашистів по критичній інфраструктурі, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково — аварійні відключення.

«Масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі. Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень. Будь ласка, підготуйтеся до збільшення часу обмеження електропостачання: зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними», — попереджає «Укренерго».

Зазначається, що обмеження — це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах.

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до громадян, зазначив, що ремонтники докладают усіх зусиль, аби відновити постачання електроенергії, та закликав українців трохи потерпіти.

Нагадаємо, що напередодні ракети рашистів падали у Кропивницькому, на Кіровоградщині, Житомирщині, Франківщині, Рівненщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині. Київщині, Львівщині, в Одеській, Миколаївській областях, на Волині, у Хмельницькому, на Тернопільщині, у Києві…

Фото Pixabay

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