Масований ракетний удар по Україні: тривогу оголошено у всіх областях (онлайн)
У вівторок, 15 листопада, російські окупанти завдали масового ракетного удару по мирних містах України. Ворог обирав своєю метою об'єкти енергетичної інфраструктури, але в ряді випадків постраждали житло пересічних українців.
Все що відомо про загрозу ракетних ударів, вибухи та ситуацію в різних областях України — у нашому матеріалі.
17:44 Президент Володимир Зеленський звернувся до українців через масовану ракетну атаку ворога.
17:30 У вівторок, 15 листопада, російські окупанти випустили Україною близько 100 ракет, заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.
17:04 На Кіровоградщині зафіксували два влучання в об"єкти енергетичної інфраструктури, Влучання в Кропивницькому районі, постраждалих немає, повідомив керівник ОВА Райкович.
17:03 На Печерську, в одному із будинків, куди потрапила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого.
16:57 Ворог завдав двох ракетних ударів по Житомиру, місто залишилося без енергопостачання, повідомив голова Житомирської міськради Сергій Сухомлин.
16:40 Два попадання в об'єкти на території Хмельницької громади, місто частково знеструмлено, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
16:28 Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтверджує ракетні удари по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району. Є перебої з електропостачанням.
16:34 «Сумська область. Роменський район, працювало ППО, збито ракету. Перебувайте в укриттях до відміни повітряної тривоги! Є великий ризик повторних пусків», — повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
16:24 На Чернігівщині працюють сили ППО. Триває ракетна атака.
«Зберігайте спокій! На території Житомирщини працює ППО! Бережіть себе та продовжуємо залишатись в укриттях!» — пише голова ОВА Віталій Бунечко.
16:18 У Рівному пошкоджено критичну інфраструктуру, деякі райони міста без світла, повідомив мер Олександр Третьяк.
16:12 Окупанти вдарили ракетами по Львову, частина міста залишилася без світла, — мер Андрій Садовий.
16:05 У Кривому Розі звучать нові вибухи.
16:00. Влада Києва повідомляє про ще одне влучання в Печерському районі, постраждав багатоквартирний будинок.
15:38. У Київській області збито два об'єкти, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.
15:23. Українців закликають не знімати на камеру роботу ППО.
Зокрема, не фотографувати та не викладати у мережу фото/відео ракетних влучень та роботи сил ППО.
15:13. Голова Чернігівської ОВА Владислав Чаус повідомив про роботу ППО.
«Увага!!! На Чернігівській області працюють сили ППО. У жодному разі не відправляйте фото-відео прильотів, роботу сил ППО, розміщення та переміщення військ!!! Триває ракетна атака. .
15:11. У низці районів Києва чути вибухи.
15:02. Жителів Київської області також попередили про загрозу ракетного обстрілу.
«Жителі Київської області! Залишайтеся в безпечних місцях. Є загроза ракетного обстрілу області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги» , — написав голова Київської ОВА Олексій Кулеба .
14:56. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко також опублікував попередження.
«Увага! Ризик ракетного удару! Знаходьтеся в укритті!» — написав він.
14:46. Повітряна тривога оголошена на всій території України, крім Криму.
14:35. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про загрозу ураження об'єктів на території області.
14:31. Повітряна тривога вже охопила більшу частину України. Зокрема, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ракетну загрозу.
«Ракети у повітрі. У укриття», — написав він.
Тим часом, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району Волгоград-Астрахань.
«Кривий Ріг. Терміново переходимо в укриття. Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району Волгоград-Астрахань. Імовірно дві хвилини. Цілі в Україні не відомі. Не нехтуйте безпекою!» — повідомив Вілкул.
Водночас голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляє про виліт ворожих ракет із Каспійського моря.
«Загроза ракетного удару. Зафіксовано запуск ракет із Каспію. Орієнтовний час підльоту —
Глава Запорізької ОВА Олександр Старух також попередив про небезпеку ракетних атак.
«Дорогі запорожці! Висока ймовірність масованої ракетної атаки ворога. Негайно прямуйте до укриттів! Бережіть себе!» — написав він.
Нагадаємо, раніше у Повітряних силах попереджали, що російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту «Великої двадцятки», який стартував сьогодні.11164
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram