Масований ракетний удар по Україні: тривогу оголошено у всіх областях (онлайн)

У вівторок, 15 листопада, російські окупанти завдали масового ракетного удару по мирних містах України. Ворог обирав своєю метою об'єкти енергетичної інфраструктури, але в ряді випадків постраждали житло пересічних українців.

Все що відомо про загрозу ракетних ударів, вибухи та ситуацію в різних областях України — у нашому матеріалі.

17:44 Президент Володимир Зеленський звернувся до українців через масовану ракетну атаку ворога.

17:30 У вівторок, 15 листопада, російські окупанти випустили Україною близько 100 ракет, заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

17:04 На Кіровоградщині зафіксували два влучання в об"єкти енергетичної інфраструктури, Влучання в Кропивницькому районі, постраждалих немає, повідомив керівник ОВА Райкович.

17:03 На Печерську, в одному із будинків, куди потрапила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого.

16:57 Ворог завдав двох ракетних ударів по Житомиру, місто залишилося без енергопостачання, повідомив голова Житомирської міськради Сергій Сухомлин.

16:40 Два попадання в об'єкти на території Хмельницької громади, місто частково знеструмлено, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

16:28 Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтверджує ракетні удари по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району. Є перебої з електропостачанням.

16:34 «Сумська область. Роменський район, працювало ППО, збито ракету. Перебувайте в укриттях до відміни повітряної тривоги! Є великий ризик повторних пусків», — повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

16:24 На Чернігівщині працюють сили ППО. Триває ракетна атака.

«Зберігайте спокій! На території Житомирщини працює ППО! Бережіть себе та продовжуємо залишатись в укриттях!» — пише голова ОВА Віталій Бунечко.

16:18 У Рівному пошкоджено критичну інфраструктуру, деякі райони міста без світла, повідомив мер Олександр Третьяк.



16:12 Окупанти вдарили ракетами по Львову, частина міста залишилася без світла, — мер Андрій Садовий.

16:05 У Кривому Розі звучать нові вибухи.

16:00. Влада Києва повідомляє про ще одне влучання в Печерському районі, постраждав багатоквартирний будинок.

15:38. У Київській області збито два об'єкти, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

15:23. Українців закликають не знімати на камеру роботу ППО.

Зокрема, не фотографувати та не викладати у мережу фото/відео ракетних влучень та роботи сил ППО.

15:13. Голова Чернігівської ОВА Владислав Чаус повідомив про роботу ППО.

«Увага!!! На Чернігівській області працюють сили ППО. У жодному разі не відправляйте фото-відео прильотів, роботу сил ППО, розміщення та переміщення військ!!! Триває ракетна атака. .

15:11. У низці районів Києва чути вибухи.

15:02. Жителів Київської області також попередили про загрозу ракетного обстрілу.

«Жителі Київської області! Залишайтеся в безпечних місцях. Є загроза ракетного обстрілу області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги» , — написав голова Київської ОВА Олексій Кулеба .

14:56. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко також опублікував попередження.

«Увага! Ризик ракетного удару! Знаходьтеся в укритті!» — написав він.

14:46. Повітряна тривога оголошена на всій території України, крім Криму.

14:35. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про загрозу ураження об'єктів на території області.

14:31. Повітряна тривога вже охопила більшу частину України. Зокрема, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ракетну загрозу.

«Ракети у повітрі. У укриття», — написав він.

Тим часом, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району Волгоград-Астрахань.

«Кривий Ріг. Терміново переходимо в укриття. Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району Волгоград-Астрахань. Імовірно дві хвилини. Цілі в Україні не відомі. Не нехтуйте безпекою!» — повідомив Вілкул.

Водночас голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляє про виліт ворожих ракет із Каспійського моря.

«Загроза ракетного удару. Зафіксовано запуск ракет із Каспію. Орієнтовний час підльоту — 14:15—14:30 . Про мету поки невідомо. Будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях», — пише Лукашук.

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух також попередив про небезпеку ракетних атак.

«Дорогі запорожці! Висока ймовірність масованої ракетної атаки ворога. Негайно прямуйте до укриттів! Бережіть себе!» — написав він.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах попереджали, що російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту «Великої двадцятки», який стартував сьогодні.1

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