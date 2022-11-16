У черговому відеозверненні президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетні обстріли — російська армія випустила по нашій країні 90 ракет, ще дві ракети впали на території сусідньої Польщі, яка є членом НАТО.

«Уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки… Та й коли це сталося? Одразу, як в Індонезії завершився перший день саміту „двадцятки“ і найбільш помітні заяви прозвучали, основні зустрічі відбулися. росії кажуть про мир, а вона — ракети у відповідь. Їй кажуть про глобальні кризи, які росія ж і спричинила, а вона — іранські дрони у відповідь. Їй — десять пунктів, щоб закінчити війну, а вона — по десять ракет на кожен пункт про мир», — сказав президент та додав, що у москві вирішили, що можуть знову спробувати терором досягти того, чого дев’ятий місяць не можуть і не зможуть досягти на полі бою.

Ворог більше години завдавав потужних ударів — ракети падали у Кропивницькому, на Кіровоградщині, Житомирщині, Франківщині, Рівненщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині. Київщині, Львівщині, в Одеській, Миколаївській областях, на Волині, у Хмельницькому, на Тернопільщині, у Києві…

За словами Зеленського, після ударів близько десяти мільйонів українців залишалися без світла, в деяких областях призупинялося постачання тепла, були проблеми зі зв’язком та інтернетом.

«Унаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків на двох станціях — це прораховані наслідки, і ворог точно знав, що робить. Ось це відповідь від росії — для Індонезії, Індії, Китаю та всіх інших країн, які говорили про те, що війну треба закінчувати. росія каже світу, що хоче продовжувати. Відповідь тепер за світом», — зазначив президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що сталося те, про що Україна давно попереджала партнерів — російський терор не обмежився територією нашої країни, він вже поширився на Молдову та Польщу.

«Російські ракети вдарили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів! Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Польща, держави Балтії… Це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста! Що довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО… Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти», — додав він.

Зеленський подякував українським захисникам, рятувальникам, енергетикам за їхню роботу та партнерам, зокрема, за поставки систем NASAMS, які спрацювали на 100 відсотків ефективно: із десяти пусків — десять влучань.

«росія протиставляє себе світу. росія програє на полі бою. росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися. Зробимо все, щоб її зупинити!» — закликав він.

Нагадаємо, що у Києві пролунало кілька вибухів, зафіксовані потрапляння у житлові будинки, є жертви.

А у польському селі Пшеводув, яке розташоване за 5 км від кордону з Україною, від російських ракет загинули двоє людей.

Фото Офісу президента

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