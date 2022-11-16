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Спорт

Курив усі 42 кілометри дистанції: бігун-марафонець з Китаю став інтернет-сенсацією (фото)

17:21 16 листопада 2022
Курець-марафонець Чен

Китаєць, відомий як дядько Чен, який пробіг марафон у Гуанчжоу з цигаркою у роті, став інтернет-сенсацією. Чоловік солідного віку всі 42 кілометри 195 метрів біг, не відриваючись від тютюну, і фотографії його «починання» швидко почали розповсюджуватись у соціальних мережах, повідомляє kurir.rs.

Чену вдалося пробігти марафонську дистанцію за 3 години 28 хвилин (світовий рекорд у чоловічому марафоні — 2 години 1 хвилина і 9 секунд), що дозволило йому посісти 574-е місце з приблизно 1500 учасників. Чи не жарт: віковий курець випередив на фініші майже тисячу бігунів-режимників

Повідомляється, що це не вперше, коли Чен робить щось подібне. Так само він долав дистанцію марафону в Гуанчжоу 2018 року і Сяменьського марафону-2019, коли викурив пачку цигарок.

Оскільки у регламенті марафону в Гуанчжоу немає жодного слова про куріння на дистанції, Чена не дискваліфікували. Хоча багато хто обурений такою неспортивною поведінкою китайського стаєра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анатолій Анатоліч пробіг марафон і зібрав для ЗСУ понад 300 тисяч гривень.

Фото Weibo

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