Анатолій Анатоліч пробіг марафон та зібрав для ЗСУ понад 300 тисяч гривень

Телеведучий Анатолій Анатоліч, родина якого через війну виїхала до Франції, взяв участь участь у благодійному марафоні New York City Half Marathon у Нью-Йорку. Він подолав понад 42 кілометри та зібрав 300 тисяч гривень для ЗСУ, зокрема на закупівлю взуття для військових.

Анатоліч зізнався, що цього разу бігти йому було дуже важко, особливо після подолання 37 км. Він навіть думав, що не зможе подолати всю дистанцію. Але його надихала підтримка рідних, дружина Юля з доньками Лолою та Алісою приїхали до США, щоб підтримати чоловіка й татуся. У фіналі забігу Анатолій не стримав сліз.

«Це був найскладніший забіг у моєму житті. Але ми це зробили. Ми зібрали за цей марафон приблизно 300 тис. грн. Забезпечимо взуттям цілу роту. Але можете ще задонатити на якісні термошкарпетки. Збір ще відкритий. І вибачте за сльози. Іноді складно їх стримувати, коли думаєш про героїв нашої країни», — розповів ведучий в Інстаграм.

Загалом у марафоні взяли участь понад 50 тисяч людей. Вболівальники особливо тепло підтримували бігунів з української символікою.

Після марафону телеведучий планує повернутися до України.

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