Рашистська ракета влучила у двір дитинства капітана «Динамо»: фото руйнувань

Сергій Сидорчук, капітан київського «Динамо», яке 6 жовтня зіграє у Франції матч Ліги Європи проти «Ренна», болісно відреагував на ранковий ракетний обстріл рашистськими військами багатоповерхівок у Запоріжжі, в результаті якого є загиблі та поранені.

«Це мій двір, — написав Сергій Сидорчук у Instagram. — Чи так я уявляв його в майбутньому, коли ходив тут маленьким щодня? Я мріяв, що у 2022 році тут будуть хмарочоси, супергерої та електрокари.

Маленький Сергій Сидорчук з мамою у рідному Запоріжжі

Хмарочосів немає, бо все руйнується ворогом. Але будуть, коли ми переможемо та відбудуємо все. Супергерої є. Це наші ЗСУ. І електрокари. Незважаючи на затуманювання розуму у їхнього виробника. Хоча я хотів би, щоб і він побачив ці кадри сьогодні. І в момент, коли ранок починається з жахливих новин та фотографій рідних місць, я бачу, як представники країни-вбивці повертаються до боксу. Спорт поза політикою? Серйозно?

Я б теж дуже хотів бути поза політикою. І колись думав, що був. Це дуже зручно. До першої сирени, до перших сліз твоєї дитини, бо їй страшно, до першої ракети над головою та першої ракети у твоєму дворі. Запоріжжя. Болить".

Нагадаємо, що Сергій Сидорчук виріс у Запоріжжі та ходив в один клас зі своїм нинішнім кумом, захисником «Шахтаря» та збірною України Сергієм Кривцовим. У березні 2022-го, коли в родині Сергія Сидорчука народилася четверта дитина, капітан «Динамо» разом з іншими футболістами столичного клубу та «Шахтаря» створили фонд гуманітарної та військової допомоги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Олександра Усика показала, на що «руській мір» перетворив їхній будинок.

Фото ФК «Динамо», Instagram

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