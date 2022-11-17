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ЗСУ ліквідували вже 83 тисячі окупантів: названо втрати врага в Україні

10:18 17 листопада 2022
Спалений ворожий танк

Воїни ЗСУ за останню добу знищили ще 400 підлих російських окупантів, які навіть тікаючи, залишають по собі смертельні «подарунки». А всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже понад 83 тисячі своїх військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім особового складу, загальні бойові втрати противника станом на 17 листопада орієнтовно склали:

  • танків — 2878 (+7),
  • бойових броньованих машин — 5804 (+7),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1531 (+6),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4362 (+2).
Оперативні дані Генштабу ЗСУ

У коментарях українці дякують нашим воїнам, а також висловлюють впевненість, що перемога обов'язково буде за Україною.

Нагадаємо, за даними розвідки, 15 листопада у Мелітополі наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів, а також ліквідували два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 «Град» та зенітний ракетний комплекс С-300 на окупованій території Запорізької області. Там ворог втратив близько 100 людей загиблими та пораненими.

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