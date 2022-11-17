ЗСУ відбили 7 атак ворога, знищили три склади з боєприпасами та штаб у Мелітополі, — Генштаб

Минулої, 266-ї доби російського широкомасштабного вторгнення підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів.

Проте ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти неподалік лінії зіткнення, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

При цьому російські загарбники продовжують зазнавати втрат — за уточненою інформацією, 15 листопада у Мелітополі наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів. Також в результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області було ліквідовано два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 «Град» та зенітний ракетний комплекс С-300. Там ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.

У Каховському районі окупанти посилили фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження Силами оборони його позицій. У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

Не залишають російські окупанти і спроб насадження своєї та знищення української культури на тимчасово зайнятій території України. За наявною інформацією, у місті Енергодар Запорізької області вже вилучено всі підручники з історії України для подальшого їх знищення. За поданням самопроголошеної влади тимчасово окупованої території Донецької області указами президента російської федерації присвоєно так звані «почесні звання» містам Горлівка та Маріуполь.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан заявив, що рф вирішила посилити виведеними з Херсона окупантами вороже угруповання в Маріуполі.

Фото Генштабу ЗСУ

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