рф вбиває навіть після втечі: Зеленський вимагає залучити Україну до розслідування падіння ракети в Польщі

У всіх населених пунктах, які були звільнені останнім часом, потроху налагоджується життя: відкриваються аптеки, поштові відділення та банки, люди отримують доступ до інтернету. Водночас життя в них поки що небезпечне, оскільки втікаючи, російські військові підло залишили по собі масу «сюрпризів» у вигляді мін, розтяжок, гранат і снарядів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 266-го дня війни.

«Якщо ви побачите будь-який підозрілий предмет, повідомляйте рятувальникам і поліції. Якщо якусь будівлю ще не перевірили сапери, будь ласка, не заходьте туди самостійно. Якщо якусь дорогу ще не перевірили, будь ласка, оминайте її», — закликавши український лідер.

Його слова про прагнення Росії вбивати мирних громадян ставилися, перш за все, до жителів деокупованих територій, але не меншою мірою їх можна використовувати і для опису інциденту, що стався в Польщі, де впали дві ракети, вбивши мирних жителів.

Характерно, що у першій половині дня президент України заявив на прес-конференції про впевненість у тому, що це були не українські ракети.

Потім, в інтерв'ю одному з американських ЗМІ, глава Української держави явно неохоче визнав, що це була українська ракета.

На думку блогерів у Мережі, він змінив рішення щодо наполягання західних партнерів, оскільки визнання того факту, що росія вдарила по території країни-члена НАТО змушує Альянс вжити заходів у відповідь щодо агресора, до чого він поки що явно не готовий.

Як би там не було, але надвечір Володимир Зеленський уже не був категоричним, і просто вимагав включити українських фахівців до складу міжнародної комісії, яка розслідує інцидент.

«Звичайно, одне з головних питань на Раді Безпеки ООН — ситуація в Польщі, з'ясування всіх обставин того, як російська агресія перетнула польський кордон. Українська позиція є дуже прозорою: ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт. Тому ми потребуємо того, щоб наші фахівці приєдналися до роботи міжнародного слідства, і щоб ми отримали доступ до всіх наявних у партнерів даних та до місця вибуху», — заявив президент України.

Нагадаємо, минулої ночі ворожі снаряди прилетіли до Нікополя на Дніпропетровщині .

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