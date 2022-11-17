Убив дружину і повісився сам: під Житомиром сімейні розбірки закінчились трагедією

На Житомирщині п'яний чоловік вбив дружину, після чого сам звів рахунки з життям. Про обставини трагедії повідомили у поліції регіону.

Все сталося у селі Харліївка Попільнянської громади.

За словами односельчан, подружжя оселилось у селі понад 5 років тому у батьківській хаті жінки. За цей час місцеві інколи були очевидцями конфліктів у родині. А близько двох тижнів тому 52-річна жінка із сином навіть переїхали до селища Попільня, де винайняли квартиру.

13 листопада жінка, зі слів сусідів, приїхала до батьківського обійстя у господарських справах. А надвечір односельці почули з домоволодіння голосну сварку. Відомо, що жінка телефонувала синові і скаржилась на агресію чоловіка.

Уже вранці наступного дня тіло жінки поліцейські виявили на подвір’ї за кілька кроків від воріт, ніби вона намагалась втекти. Численні поранення свідчили про ймовірну причину загибелі. Чоловіка знайшли повішеним за будинком, причому на його тілі та одязі виявили плями крові.

«У подружжя тривалий час були неприязні стосунки. І того вечора виник черговий конфлікт. Є підстави вважати, що чоловік перед тим вживав алкоголь, тож його агресія посилилась спиртним. Він заподіяв жінці близько десятка ножових поранень. Рятуючись, вона намагалась вибігти з подвір’я, але не змогла. Потому чоловік вчинив самогубство», — розповів про висновки слідчих заступник начальника Попільнянського відділення поліції Олександр Шабатин.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про криваві наслідки сімейних розбірок на Київщині — там чоловік зарубав сокирою сестру.

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