Вдарив сокирою по голові: у Броварах під Києвом чоловік вбив сестру

У селі Бзів Броварського району Київської області чоловік вбив свою сестру, вдаривши її по голові обухом сокири.

Від травми жінка померла на місці події, повідомили в поліції Київської області.



Повідомлення про НП у поліцію надійшло від самого чоловіка. Він заявив, що вдарив свою сестру й вона непритомна.



Поліцейські знайшли тіло 38-річної жінки.

Як з'ясувалося, напередодні 56-річний чоловік разом з сестрою розпивали спиртні напої. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого жінка вдарила чоловіка по обличчю та у відповідь отримала від брата удар обухом сокири по голові.

Після цього чоловік пішов з дому, а коли повернувся, виявив тіло мертвої сестри.



Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Вінницею чоловік вбив дружину у день весілля, а тіло її кинув у колодязь.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Вишгородському районі Київської області поліцейські затримали чоловіка, який вчинив подвійне вбивство.

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