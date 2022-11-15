39.96 / 40.68 40.27 / 41.34
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вдарив сокирою по голові: у Броварах під Києвом чоловік вбив сестру

15:49 15 листопада 2022
сокира

У селі Бзів Броварського району Київської області чоловік вбив свою сестру, вдаривши її по голові обухом сокири.

Від травми жінка померла на місці події, повідомили в поліції Київської області.

Повідомлення про НП у поліцію надійшло від самого чоловіка. Він заявив, що вдарив свою сестру й вона непритомна.

Поліцейські знайшли тіло 38-річної жінки.

Як з'ясувалося, напередодні 56-річний чоловік разом з сестрою розпивали спиртні напої. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого жінка вдарила чоловіка по обличчю та у відповідь отримала від брата удар обухом сокири по голові.

Після цього чоловік пішов з дому, а коли повернувся, виявив тіло мертвої сестри.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Вінницею чоловік вбив дружину у день весілля, а тіло її кинув у колодязь.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Вишгородському районі Київської області поліцейські затримали чоловіка, який вчинив подвійне вбивство.

742

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Круче червоної риби: оселедець фінських моряків (відео)

На смак — крутіше червоної риби: як приготувати оселедця фінських моряків (відео)

Винник

«Вірю, що Матінка Божа Олега Винника не залишить»: священик розповів про те, куди насправді подівся відомий співак

салат

Салат «Жіноча слабкість»: закохує в себе чоловіків з першої ложки

Дженіфер Еністон

«Мій корабель відплив»: Дженніфер Еністон у відвертій фотосесії поміркувала про материнство

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту