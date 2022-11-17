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Гороскоп

«Не демонструйте фінансовий успіх та особисте щастя»: гороскоп на 17 листопада

12:20 17 листопада 2022
Гороскоп

Відома астрологиня Ірина Звягіна дала свій прогноз українцям. За її словами, цього дня Місяць у Діві, 23 місячний день.

«Зранку Місяць у напружених аспектах із Меркурієм і Венерою створив такий заділ несподіваних перешкод, що розгрібати їх доведеться весь день. У когось несподіваний сніг міг засипати територію із залишеними просто неба речами, які потрібно було вчасно заховати. У когось виникає багато перешкод у роботі, і всі дрібні, незначні, але у великій кількості. Саме — як сніг на голову. Близько 11-ї Меркурій змінює знак, переходить у Стрільця. Готуйтеся слухати узагальнені міркування замість точної і корисної інформації. Під управлінням Юпітера Меркурій бачить широко, але упускає деталі. Однак Юпітер зараз сильний у Рибах, особливо чутливий і налаштований на гуманітарну місію. У нього попереду прекрасний трин із Сонцем, і перші особи світу готують важливі заяви. Звичайно ж, це час демонстративності, щедрих жестів і допомоги. Такого роду акції набувають масштабності».

За словами астрологині, у приватному житті переваги одних можуть викликати сильні емоції інших, і якщо наші невдачі викликають добру прихильність оточуючих, то успіхи можуть порадувати лише небагатьох близьких.

«Не варто спокушати людей, демонструючи успішність і силу. І вже тим паче — фінансовий успіх та особисте щастя. Принаймні — не сьогодні».

Нагадаємо, що раніше Ірина Звягіна прогнозувала, що скоро почнуться особливі зміни в самій росії, що будуть пов’язані з темою влади і цілей.

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