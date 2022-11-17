«PEACE Дец». У Литві обрали назву морського дрону, який придбали для України
Литва, яка підтримує Україну у боротьбі проти російських окупантів передасть ЗСУ морський безпілотник. Його купили громадяни Литви за 250 тисяч доларів та обрали для нього назву — «PEACE Дец».
Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас.
«Литовці придбали для України морський безпілотник за $ 250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його „2PEACE Дец“. Російському Чорноморському флоту ми бажаємо миру», — написав він.
Тапінас також зазначив, що наразі відбувається збір коштів на другий безпілотник для України.
Нагадаємо, Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію. Українці вже зібрали кошти на перший морський ударний дрон, який отримав символічну назву — «Херсон».
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