Зватиметься «Херсон»: українці зібрали кошти на перший морський дрон

Перший морський безпілотник українського виробництва, збирання коштів на який ініціював у п'ятницю, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський, отримає назву «Херсон» на честь визволення міста від російських окупантів.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Кожну п'яту ракету росія запускає з кораблів. Важливо максимально захистити українські міста та акваторії від обстрілів. Тому збираємо кошти на 100 морських дронів українського виробництва. Вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. сотні мільйонів доларів», — написав Федоров.

За сьогодні, 11 листопада, планується зібрати гроші на 10 дронів, тобто 100 мільйонів. Пожертвувати гроші можна через фандрейзингову платформу UNITED24.

Морські безпілотники — секретна українська розробка. У вартість одного апарату входять дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, у тому числі нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною. А також наземна автономна станція управління, система транспортування та зберігання, центр обробки даних.

Окремо Федоров натякнув на «кілька сюрпризів» для ворога, які йдуть у комплекті з дроном.

За його словами, кошти на перший водний дрон було зібрано менш ніж за дві години.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Україна завдала удару безпілотниками по базі військових кораблів у Севастополі. Було вражено флагман чорноморського флоту Росії «Адмірал Макаров» і ще два кораблі. Після цього країна-агресор втратила незаперечну перевагу на морі.

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram