Зі стримування росії Захід перейшов до стримування НАТО. Україна ж намагається не спустити все на гальмах. Що не так з теорією про українську ракету — на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла журналістка Анжела Бубеляк, яка наразі мешкає у Литві та працює у DELFI.lt

«Польща все ж не пішла на активацію 4 статті НАТО щодо проведення консультацій членів Альянсу, після загибелі двох своїх громадян унаслідок ракетного влучання у селі Пшеводов, що поблизу кордону з Україною. Слідство ще триває, але вже пролунали заяви, чомусь, від Байдена спочатку, що це не була російська ракета, а тоді вже наступного дня від польського лідера Анджея Дуди, що, попередньо, це була ракета української ППО. Усі гуртом — США, Польща та інші країни НАТО — повторили, що у будь-якому разі це все відповідальність росії, яка почала війну. Дякую, спробували втішити Україну, що її ніхто не звинувачує.

Та Україну не влаштовує цей сценарій з виправданням. Щоб зрозуміти всю картину, повернімося по початкових даних вечора вівторка. Високопоставлений чиновник розвідки США повідомив AP, що Штати зафіксували проліт російських ракет на територію Польщі. Мова була про дві. Згодом одна ракета «зникла» з інформаційного простору. Можливо, тому що не завдала сильних руйнувань. Після цього низка міністрів та лідерів країн НАТО, які мають обмін інформацією, висловили співчуття саме через влучання «російських ракет».

«росія має дати пояснення», — написав у Twitter словацький міністр оборони Ярослав Надь. Країни Балтії одразу ж заявили про готовність до захисту Альянсу. Тоді ще збиралися зʼясовувати, чи випадково, чи навмисне була вчинена росією атака. Але курс різко змінився. Вже за кілька годин зʼявилася інформація про «російське виробництво» ракет. Дуда спочатку сказав, що невідомо, звідки прилетіла ракета. А тоді Байден «пояснив», що не з росії. В середу голова Пентагону Ллойд Остін обережно ухилився від коментарів до кінця розслідування.

Ось нещодавно зʼявилася заява Білого Дому про те, що немає підстав сумніватися у тому, що у Польщі вибухнула українська ракета ППО. Там наголосили, що Україна має право захищатися від російської агресії. «Ми також продовжуватимемо підтримувати тісний зв’язок з українцями щодо будь-якої інформації, яку вони матимуть для доповнення картини», — сказали у WH.

Україна одразу ж закликала НАТО до відповіді. І розраховувала на неї. Попри заяви Заходу і заспокоювання, міністр закордонних справ, голова РНБО та президент впевнено заявили, що це не українська ракета. Данілов запропонував спільне розслідування удару. Україна просить надати доступ до місця вибуху. Але запрошення немає.

З уламків на фото не можна точно сказати, чи було це С-300. Є й у військових експертів питання, до того, як в ракеті одночасно відмовили кілька систем наведення.

В України немає причин брехати, бо це все довело би слідство. ЗСУ не бреше. Коли Україну звинувачують у підготовці «брудної бомби», то вона пропонує приїхати і знайти її. І так далі. Їй немає чого приховувати.

Захід не хоче ескалації, даючи хибно росії сигнали про свою слабкість — готовність до перемовин, прийняти вбивсто громадян країн НАТО. «Все що хочеш, тільки не ядерний удар». росія може собі дозволити знущатися.

Україна не шукає загострення з Заходом, не йдучи в одну лінію з основною версією, їй потрібно, щоб НАТО відповіло різким і нищівним способом — якщо не військовим, то жорсткими санкціями та багаторівневою системою ППО. Списані F-15 та F-16 вже зачекавалися на принципове рішення Байдена та його команди покінчити з війною, яку брутально та неспровоковано розпочала росія!"



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