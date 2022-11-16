«Навіть люди з доступом до секретної інформації не мають чіткого уявлення»: експерт про причини падіння ракет у Польщі

Під час масованої ракетної атаки росії по Україні 15 листопада дві ракети впали у Польщі. І другий день поспіль в інформпросторі точаться дискусії на тему, хто винен і що далі.

«Якщо раптом ви прокинетесь на підлозі, побачите свої руки в крові із знаряддям вбивства, а поруч буде лежати труп, то перше, що подумаєте — що ви вбили людину. Так працює механізм раціоналізації в наших головах. І цим механізмом дуже легко маніпулювати, — пише на своїй сторінці у Фейсбуці Євген Найштетік, експерт з медичних технологій. — У Польщі було 2 ракети. Місце події закрито місцевими збройними силами та правоохоронцями. Матеріали засекречені. Жодні уламки ще офіційно не показували.

Що відомо точно? Відомо точно, що політ всіх ракет фіксували радарні системи Польщі, які інтегровані в єдину систему НАТО. Відомо точно, що було виявлено уламки 2 ракет. Відомо точно, що Радбез Польщі скликано 16 листопада на 12:00 по Варшаві. Відомо точно, що протягом всієї ночі десятки тисяч диванних експертів, ботів та інших небайдужих публікували один з вірогідних фрагментів однієї з ракет з власними інтерпретаціями, що це була або Х-101, або Х-555, або С-300. Відомо точно, що 15 листопада ракети Х-101 були задіяні під час масованого обстрілу України. Відомо точно, що вони можуть перенацілитись дистанційно у польоті. Відомо точно, що їх також можна збити з курсу засобами РЕБ. Відомо точно, що країна-агресор як завжди заперечує свою причетність. Відомо точно, що Байден сказав, що одна з ракет йшла по дивній траєкторії, але подивимось на результати розслідування. Ви вже почали раціоналізувати картинку? А насправді чіткого уявлення не мають навіть ті, хто має доступ до секретної інформації, бо для того, щоб докопатися до істини, треба повністю зібрати всі пазли".

І це важливо, пояснює блогер, не тільки для того щоб притягнути агресора до відповідальності, а й для того, щоб зрозуміти, а якого дідька на захищену територію НАТО прилітають ракети та вбивають громадян ЄС. Відповідь на це питання є надзвичайно важливою не лише для НАТО, а й для національної безпеки України.

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