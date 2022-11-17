Два учасники «Дизель Студіо» з рф підтримали війну путіна в Україні

Актори Сергій Писаренко та Євген Нікішин з «Дизель Студіо», які на початку повномасштабної російської агресії опинилися в Києві та бачили, що відбувається в Україні, продовжують виступати перед росіянами. Вони недавно вирушили працювати на круїзному теплоході в росії, де радували громадян країни-агресорки.



Про це пише «КП в Україні».

Зокрема, ексколега артистів Євген Сморигін розповів, що вони написали один одному відкриті листи у загальній групі, де попрощалися без скандалів.



«Ми спокійно висловили нашу позицію. Вони, на жаль, висловити проукраїнську не можуть. Тому спокійно тимчасово розлучилися», — пояснив Євген.



Він додав, що Писаренко і Нікішин мають сім'ї в росії. Напевно тому вони й не засуджують повномасштабне вторгнення в Україну.



«Ми поважаємо один одного, дружимо, але без української позиції та без засудження війни жоден артист, швидше за все, не зможе працювати в Україні», — додав Сморигін.



На відміну від своїх колег по цеху, білоруський актор Євген Сморигін має намір отримати українське громадянство. Він вже склав іспит на знання державної мови України.

Артист багато років живе у Києві, виховує трьох дітей від дружини-українки. Він вважає Україну своїм домом.

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