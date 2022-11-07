«Тут мої діти, моя дружина»: білорус Євген Сморигін склав іспит для отримання громадянства України

Білоруський актор, учасник гумористичного проекту «Дизель Шоу» Євген Сморигін зробив рішучий крок для отримання українського громадянства. Артист, який вже багато років живе та працює в Києві, виховує трьох дітей від дружини-українки, склав іспит з державної мови.

За словами Євгена, впоратися із завданням йому було не складно. Та й давно хотів зробити це.

«Я хочу отримати українське громадянство, тому що тут моя сім'я, тут мої діти, тут моя дружина-українка. І тому я вважаю, що я маю бути українцем», — сказав Сморигін в інтерв'ю «Фактам ICTV».

Актор каже, що іспит проходи в в університеті, в малькому класі, де виконував завдання на комп’ютері.

Сморигін описав процес складання іспиту. Все проходило в університеті в маленькому класі із завданнями на комп'ютері та камерою перед кожним екзаменованим.

«Дуже легко було мені. Ну, наприклад, завдання: є фотографія, на ній сім'я на пікніку, і ти описуєш, що там відбувається. Все записує камера. Або ще таке завдання: є оповідання, в якому деяких слів не вистачає. І ти пишеш, підставляєш ті слова, які вважаєш за потрібне. Нескладно було. На все є 1 година. І для рівня на отримання громадянства я склав», — розповів Євген.

За його словами, вчити та удосконалювати мову не так вже й складно. Він дивиться фільми українською мовою, читає книги, озвучує свої ролі в проектах, які раніше виходили російською. Каже робота лише допомагає йому вчитися.

«Це дуже хороша практика. Ти і працюєш, і в цей час вивчаєш українську мову», — поділився артист.

Раніше Євген Сморигін розповів, як його родина переживає війну.

А художній керівник «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов розповів про долю білоруських та російських акторів у проекті.

Фото — Інстаграм Євгена Сморигіна

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