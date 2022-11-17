Збитки, завдані енергетичній інфраструктурі України внаслідок ударів росії, «наближаються до критичної точки».

Про це єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич написав у Twitter.

«Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки», — йдеться у повідомленні.

За словами Ленарчича, Євросоюз зараз працює у безперебійному режимі для того, щоб допомогти забезпечити подачу електроенергії.

При цьому через механізм цивільного захисту ЄС Бельгія, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Нідерланди та Швеція надають додаткову підтримку.

Нагадаємо, 15 листопада російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, внаслідок якого було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко наголосив, що ситуація з енергосистемою є критичною після ворожих атак.

Ситуація ще більше погіршилася сьогодні, 17 листопада, коли було повністю виведено з ладу одну з теплоелектростанцій. Ворог бив по об'єктах критичної інфраструктури крилатими ракетами та іранськими дронами-камікадзе, які були запущені з території Ростовської та Курської області Росії, а також Білорусі.

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