Під удар потрапили підстанції: у ДТЕК заявили про те, що в деяких регіонах світла не буде кілька днів

росія продовжує руйнувати інфраструктуру України Масові обстріли, здійснені окупантами 15 і 17 листопада, можуть спричинити більш масштабні відключення електроенергії. Світло може зникати на кілька днів, а іноді взагалі з'являтися лише на кілька годин.

Про це в ефірі телемарафону розповів виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук.

«Ситуація дуже складна. Вона контрольована поки що, але складна. Росіяни завдали серйозних збитків об'єктам передачі — підстанціям, які передають електроенергію з одного району в інший, через які живляться багато областей у центрі та на заході», — розповів Сахарук.

За його словами, один із ударів прийшовся по теплоелектростанції, вона повністю припинила роботу через пошкодження.

«Зараз ситуація така, що по всій країні застосовуються графіки аварійних відключень, деякі області дуже суттєво обмежуються…» — зазначив виконавчий директор ДПЕК.

Сахарук розповів, що після масштабних обстрілів вдалося частково дати електроенергію деяким споживачам, але суттєво зменшити обсяги відключень поки що неможливо. За його словами, зараз близько 40% споживачів в Україні досі без світла, і коли ситуація зміниться, сказати неможливо.

Відновлювальні роботи вже тривають, проте на окремих ділянках досі розбирають завали. Під ними рятувальники знаходять знищене обладнання. У деяких випадках територію доводиться розмінувати, перш ніж розпочати ремонтні роботи. За таких умов відключення електроенергії може тривати дні.

«Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, кількість годин, протягом яких будуть ці планові включення, — дві-три години, максимум», — сказав Сахарук.

Нагадаємо, раніше в компанії «Укренерго» також звернулися до українців із закликом про розуміння ситуації, повідомивши, що вже котрий день поспіль, після масованих ударів рашистів по критичній інфраструктурі, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково аварійні відключення.

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