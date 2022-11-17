39.95 / 40.63 40.39 / 41.41
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Атакували з росії та білорусі: стали відомі деталі повітряного удару росії по Україні

12:28 17 листопада 2022
ракета

У четвер, 17 листопада, російські війська вкотре масово обстріляли Україну. Ворог застосував крилаті ракети та іранські дрони-камікадзе.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

«Чим викликана тривога — це атака крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації Ту-95. Як правило, вже з Волгодонська атакують, це Ростовська область, крилатими ракетами типу Х-101, Х-555. Водночас атака Shahed з півночі України летіла, ймовірно, з території Білорусі, Курська область», — наголосив Ігнат.

При цьому він додав, що окупанти також атакували Україну з акваторії Чорного моря, ймовірно, крилатими ракетами «Калібр».

Ігнат додав, що поки що точна кількість випущених ракет невідома, проте ворог зробив не менше 10 пусків.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Відомо про загиблих та поранених. Крім того, росія атакувала інфраструктурний об'єкт на Одещині. У Києві сили ППО збили дві ворожі ракети, а на Київщині збили чотири дрони-камікадзе.

311

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Салат «Жіноча слабкість»: закохує в себе чоловіків з першої ложки

Круче червоної риби: оселедець фінських моряків (відео)

На смак — крутіше червоної риби: як приготувати оселедця фінських моряків (відео)

Інгулець&nbsp;— Динамо

Де і коли дивитися онлайн «Інгулець» — «Динамо»: розклад трансляцій перенесеного матчу 1-го туру УПЛ

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту