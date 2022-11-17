Атакували з росії та білорусі: стали відомі деталі повітряного удару росії по Україні

У четвер, 17 листопада, російські війська вкотре масово обстріляли Україну. Ворог застосував крилаті ракети та іранські дрони-камікадзе.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

«Чим викликана тривога — це атака крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації Ту-95. Як правило, вже з Волгодонська атакують, це Ростовська область, крилатими ракетами типу Х-101, Х-555. Водночас атака Shahed з півночі України летіла, ймовірно, з території Білорусі, Курська область», — наголосив Ігнат.

При цьому він додав, що окупанти також атакували Україну з акваторії Чорного моря, ймовірно, крилатими ракетами «Калібр».

Ігнат додав, що поки що точна кількість випущених ракет невідома, проте ворог зробив не менше 10 пусків.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Відомо про загиблих та поранених. Крім того, росія атакувала інфраструктурний об'єкт на Одещині. У Києві сили ППО збили дві ворожі ракети, а на Київщині збили чотири дрони-камікадзе.

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