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Україна

Рашисти накрили Нікополь залповим вогнем: у місті багато руйнувань (фото)

8:14 18 листопада 2022
Нікополь

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 18 листопада вони кілька разів накрили РСЗВ Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів. Минулося без постраждалих. У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач. Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки. У решті районів ніч без тривог та обстрілів i на цю хвилину спокійно», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», днями росіяни вдарили по передмістю Запоріжжя. Було випущено 4 ракети, ймовірно С300.

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