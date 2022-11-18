Рашисти накрили Нікополь залповим вогнем: у місті багато руйнувань (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 18 листопада вони кілька разів накрили РСЗВ Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів. Минулося без постраждалих. У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач. Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки. У решті районів ніч без тривог та обстрілів i на цю хвилину спокійно», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», днями росіяни вдарили по передмістю Запоріжжя. Було випущено 4 ракети, ймовірно С300.

117

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram