Ворог вдарив по Запорізькій області, загинули четверо людей

Вночі 17 листопада російські війська, які раніше атакували Запоріжжя, завдали ракетного удару по одному з населених пунктів Запорізької області. Ракети влучили у цивільні об'єкти, є загиблі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Вночі росіяни знову завдали ракетного удару по одному з населених пунктів у Вільнянському районі. Внаслідок влучення трьох ракет зруйновано цивільні споруди. Зокрема, зруйновано двоповерховий житловий будинок», — написав Старух.

Наслідки влучання

За словами Старуха, під завалами опинилися люди. За попередніми даними, двоє із них загинули.

На жаль, після розбирання завалів кількість жертв побільшало. Про це написав заступник голови ВП Кирило Тимошенко.

«Вільнянськ. Запорізька область. Через нічні обстріли росіянами зафіксовано пряме потрапляння до житлових будинків. В одному з них проживали 3 сім'ї, всього близько 10 осіб», — зазначив він.

На розбиранні завалів

За його словами, зараз рятувальники здійснюють рятувально-пошукові роботи із деблокування людей з-під завалів.

«Підтверджено 4 загиблих», — повідомив Тимошенко.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада ворожа артилерія також вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області .

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