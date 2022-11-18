«Укрзалізниця» запускає перший потяг до звільненого Херсона

«Укрзалізниця» у п’ятницю, 18 листопада, запускає перший поїзд з Києва до звільненого Херсона. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у Facebook.

«Перший рейс вже сьогодні о 22:14 зі столиці, а завтра орієнтовно о 09:00 в Херсоні. Ним поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали „квиток до перемоги“, вагони ж розписали українські митці», — написав він.

Поїзди вирушатимуть з Києва по парних числах, а з Херсона — по непарних.

Зазначимо, що днями «Укрзалізниця» запустила поїзд з Києва до Миколаєва вперше від початку війни.

Як писали «ФАКТИ», президент України Володимир Зеленський 14 листопада відвідав звільнений Херсон.

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