«Три дні була панічна втеча»: експерт про те, як рашисти залишали Херсон

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко в інтерв'ю виданню Charter97.org розповів, чому російська армія покинула Херсон і який плацдарм стане для ЗСУ пріоритетним.

«Рішення йти з Херсону явно пов’язано не з погодними умовами, які їх не влаштовують, — вважає Олександр Коваленко. - Окупантам просто було вже неможливо зберігати свою присутність на правому березі Херсонщини. Вони бігли на лівий, оскільки та суїцидально-патова ситуація, яка почала складатися з російським окупаційним формуванням у липні, себе каталізувала. У них був уже колапс системи управління, системи забезпечення тощо. Усе перебувало під постійним вогневим тиском з боку Збройних сил України. Доцільності перебування на правому березі вони справді не бачили, тому й покинули правобережжя. Це не було організованим виходом, в останні три дні спостерігалася панічна втеча. Тут важливо приділити увагу такому моменту, як система управління передовими підрозділами. Вона почала шкутильгати у них уже з середини літа, значно падати. До серпня місяця вона вже була неефективною».

За словами аналітика, коли Збройні сили України повністю деокупують правобережну сторону, тоді почнуться цілком очікувані обстріли окупантами населених пунктів на правому березі з лівого берега.

«Цього слід очікувати, до цього морально-психологічно треба бути готовими. Але хіба ж це пастка? Ні, це цілком логічний наслідок звільнення територій. Терор цивільного населення, постійні обстріли цивільних об'єктів з боку окупантів, вони скрізь проходять. Херсон, на мій погляд, найближчими днями може навіть перейняти сумну естафету Миколаєва. Доти, доки Збройні сили України не сформують на правобережній частині Херсонщини повноцінно ефективну контрбатарейну боротьбу, Херсон буде під ударами. Після формування умов для контрбатарейної боротьби, кількість цих ударів зменшиться, але все одно буде загроза ударів із ЗРК „С-300“, наприклад, які перехоплювати досить проблематично. Це ціна звільнення, це наслідок того, що росія має намір продовжувати використання терористичних методів ведення бойових дій проти України в будь-якому місці і за будь-яких умов».

Тим часом українські війська продовжують звільняти Херсонщину. Сьогодні, 13 листопада, ЗСУ підняли український прапор над селом Львово Бериславського району.

Фото з соцмереж

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