Зеленський у Херсоні: «Ми йдемо далі»

Президент України Володимир Зеленський, який 14 листопада відвідав звільнений Херсон, заявив, що наша держава продовжить звільняти території, окуповані агресором.

«Ми йдемо далі. Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз йдеться про суверенітет нашої країни. Тому ми боремося проти російської агресії», — зазначив він та наголосив, що Україна не вірить заявам росії, яка намагається ввести в оману світову спільноту.

«Нас не цікавить територія інших країн. Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде», — додав він.

За його словами, нація платить велику ціну за перемоги на фронті, адже ворог не хоче добровільно повертати захоплене: «Ніхто так просто нічого не віддає. Ціна цієї війни висока. Людей поранено, велика кількість загиблих. Тому (російські війська. — Авт.) відійшли чи втекли — ми вважаємо, що втекли, тому що наша армія оточила ворога, і вони були в небезпеці. Були запеклі бої, і результат — ми сьогодні на Херсонщині».

Ексклюзивний матеріал «Слово „Херсон“ у російській політиці довго буде забороненим. „Х…р“ можна буде говорити, „сон“ також, а разом — ні», — Роман Цимбалюк" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Офісу президента

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