Вночі Київ замете снігом: кінець тижня не потішить українців погодою

В Україну, де днями значно похолодало, прийде черговий південний циклон. Тому 19 листопада очікуються практично повсюди в Україні складні погодні умови. Про це повідомляє відома синоптикиня Наталка Діденко.

«На заході, півночі України та на Вінниччині випадатиме сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, навіть часом хуртовини через сильний вітер. На решті території України буде переважно дощ та сильний також вітер. Вдень у суботу циклон відсунеться, опади притихатимуть. Вітер північно-східного напрямку досягне штормових поривів, до 15−20 метрів за секунду», — прогнозує вона.

За прогнозом Діденко, температура повітря продемонструє неймовірний контраст — від +15+17 градусів на крайньому півдні та в Приазов'ї до -5 градусів в західних областях України.

«Загалом: протягом дня суботи передбачається у західних та північних областях -1−6 градусів, у центральних областях +1+8 градусів, на сході +7+12 градусів, в Приазов'ї до +15 градусів, у південній частині +12+17 градусів. Аж голова — обертом) У Києві — увага! — найближчої ночі та завтра вранці очікується сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, іноді хуртовини, сильний вітер!» — каже вона.

У Київській обласній військовій адміністрації закликали водіїв бути уважними.

«Згідно з даними Українського гідрометцентру, 19 листопада вночі значний сніг, вдень помірний мокрий сніг та налипання мокрого снігу. Протягом доби очікується приріст снігового покриву 10−15 см. На дорогах ожеледиця! Рівень небезпечності — I, жовтий. В Укргідрометцентрі зазначили, що ускладнення погоди може призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях. !! Звертаємося до водіїв — будьте уважними та дотримуйтеся безпечної дистанції», — повідомили в ОВА.

Як писали «ФАКТИ», раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що очікується надходження холодного повітря з півночі Європи. Очікується, що температура вночі будет від +3 до -3 градусів, а на сході — до 6 морозу. Тепліше буде на півдні та у Закарпатті.

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