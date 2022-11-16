Перший сніг у Києві вже сьогодні, а вночі до мінус 10: погода в Україні різко змінюється

Синопткиня Наталія Діденко, яка раніше прогнозувала похолодання в Україні, попередила мешканців Києва про те, що увечері у середу, 16 листопада, а також у четвер, 17 листопада, в столиці очікується переважно мокрий сніг.

«У четвер вдень у Києві близько нуля, максимально до +2 градусів. Ще хочу звернути увагу на пристойне похолодання, яке зміцніє до кінця тижня. Температура повітря може знижуватися до 5−10 градусів морозу вночі! І навіть вдень буде нижче нуля», — повідомляє синопткиня.

Щодо температури повітря 17 листопада, то вона відрізнятиметься у залежності від регіону:

на півночі — від 2 морозу до 3 тепла;

на заході — до 0+4 градусів;

на сході — до +2+8 градусів;

у центрі — до +1+6 градусів;

на півдні — до +7+11, в Криму — до +14 градусів.

«За такої синоптичної ситуації може посилюватися вітер, навіть до штормових значень», — попередила Наталія Діденко.

Вона також повідомила, що у Києві похолодання має змінитися невеликим потеплінням вже з 22 листопада.

За попередніми прогнозами синоптиків, взику 2022−2023 року температура буде на 1−2 градуси вище за норму, розраховану за період 1991−2020 роки. Ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди низька.

Фото Pixabay

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