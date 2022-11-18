Олімпійський чемпіон Михайличенко обурився входженням представника ОПЗЖ Кошляка до вищого органу НОК

Олімпійський чемпіон України з футболу Олексій Михайліченко, якого вчора було обрано членом Національного олімпійського комітету, висловив обурення з приводу включення до вищого керівного органу Національного олімпійського комітету - Виконкому НОК — представника проросійської партії ОПЗЖ Михайла Кошляка.

За його словами особи, які транслювали проросійські наративи у своїй політичній діяльності та мали бодай щось спільне з такими зрадниками України, як Віктор Медведчук, не можуть представляти інтереси українського спорту.

«Як олімпійський чемпіон, як людина, яка віддала спорту усе своє життя і продовжує жити цією справою, я не можу змовчати. Учора до вищого виконавчого органу НОК — Виконавчого комітету — було включено представника проросійської партії ОПЗЖ, депутата Дніпропетровської облради Михайла Кошляка», — сказав він у коментарі «ФАКТАМ».

За його словами, особа, яка поділяла чи транслювали проросійські наративи вже забороненої в Україні партії, тепер буде приймати рішення на рівні найвищого керівного органу НОК.

«Цей сюр у мене особисто не вкладається в голові. Я б хотів публічних відповідей: хто рекомендував представників ОПЗЖ на ці посади? Хто погодив їх кандидатури? Хто ця людина? Чи може їх кілька? Ви дійсно вважаєте, що особа, яка мали бодай щось спільне з такими зрадниками України як Віктор Медведчук, може представляти інтереси українського спорту?» — запитав Михайліченко.

Він додав, що «це взагалі виходить за усі рамки дозволеного».

За словами Михайліченка разом із колегами він має намір ставити питання про виключення ОПЗЖиста Кошляка зі складу Виконкому НОК.

Нагадаємо, підсумки виборів у головну спортивну структуру країни викликали чимале обурення українців. А легенда українського футболу Андрій Шевченко, якого за підсумками виборів у НОК було обрано віцепрезидентом організації, залишив свою посаду саме через «склад комітету», до якого потрапили представники проросійської партії ОПЗЖ.

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