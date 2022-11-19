Рибам варто уникати негативних людей, а Левам – початку нових справ: таро-гороскоп Анжели Перл на 19 листопада

Відомий астролог Анжела Перл зазвичай будує свої гороскопи з урахуванням спостережень за рухом небесних світил.

Але також їй не чужі й інші види передбачень — зокрема, за допомогою карт карт Таро. Саме з них фахівець зробила розклад на 19 листопада 2022 року.

Що ж порекомендували карти представникам різних знаків зодіаку?

Овен

Варто утриматися від усіх справ, пов'язаних з фізичними навантаженнями. Це може погано позначитися на загальному самопочутті та здоров'ї. Яка б не виникала така ситуація, Овнам варто завжди стояти на своєму і не змінювати свєї точки зору. Такі лідерські позиції точно не пройдуть повз погляд начальства. Тому заохочення не забариться.

Телець

Будь-які негативні емоції цього дня просто протипоказані. Також не варто критикувати інших людей та оцінювати роботу інших. Це не найприємніше заняття. Увечері можна випити смачний чи навіть алкогольний коктейль. Він допоможе розслабитись. Однак переборщувати з такими «ліками» точно не варто.

Близнюки

У кар'єрі можуть виникнути нові перспективи. Не варто вірити тому, що каже громадськість. Можливо, всі змовилися, щоб ввести Близнюки в оману. Якщо хтось довірив секрет, то не треба його розповідати нікому. Інакше можна втратити не лише довіру, а й авторитет. Також можуть початися серйозні неприємності.

Рак

У цей день Ракам варто згадати всіх своїх впливових знайомих. Вони можуть допомогти піднятися кар'єрними сходами. Причому сьогодні вони точно не відмовлять у допомозі. Після цього у Раків почнеться просто чудове життя. Однак роботи, звичайно ж, побільшає.

Лев

Цього дня варто не братися за нові справи. Вони не принесуть нічого хорошого в майбутньому, а лише заберуть дорогоцінний час і сили. Можуть з'явитися особи, з якими раніше Львів мав непорозуміння. Найкраще забути про всі неприємні ситуації та відпустити їх. Адже всі обов'язково отримають те, що вони заслуговують.

Діва

Цього дня варто братися до роботи, яка не потребує багато фізичної сили. Найкраще вибрати роботу, пов'язану з документами. Адже пильність Дів не підведе. Варто більше спілкуватися з тими, хто дорогий. Увечері не завадить розслаблююча ванна чи медитація. Це дозволить налаштуватися на новий робочий день.

Терези

Прекрасний час для того, щоби поспілкуватися з однодумцями. Можна обмінятися важливими думками та сумнівами. Такі розмови обов'язково допоможуть всім отримати позитивний заряд. На роботі варто думати тільки про те, що хочеться Терезам. Досить уже відчувати незручність. Це все одно ніхто не оцінить. Дівчатам не зайвим буде ввечері відвідати салон краси, адже настав чудовий час для зміни іміджу.

Скорпіон

Цього дня у Скорпіонів можуть попросити гроші у борг. Давати найкраще лише тій людині, якій Скорпіони довіряють на всі 100%. Якщо це не так, то варто відмовитися. Інакше доведеться чекати на повернення коштів ще дуже довго. Усі свої плани слід тримати у секреті. Інакше заздрісники можуть стати на заваді. Також особливу увагу слід приділити своїм зубам. Можливо, настав час відвідати стоматолога.

Стрілець

Нічого поганого від цього дня Стрільцям не варто чекати. Це стосується як фінансової сфери, так і особистого життя. Стрільці нарешті отримають винагороду за справи, якими займалися протягом тривалого часу. Не треба довіряти малознайомим людям. Інакше вони можуть стати справжніми шахраям, які обведуть Стрільців навколо пальця.

Козеріг

Якщо Козерога зможуть перебороти свої негативні емоції, то день буде дуже вдалим. З повагою потрібно ставитись до людей, які Козерогам довіряють. Не треба їм брехати, це дуже підло. Якщо представники знака вирішать купити побутову техніку, вона довго служитиме.

Водолій

Якщо у Водоліїв виникне бажання побалувати себе смачним сніданком, не варто відмовлятися. Це буде чудовим початком дня. Не варто робити того, про що потім навіть соромно згадуватиме. Всі рішення слід добре обміркувати, а потім тільки приймати. Інакше можна серйозно пошкодувати.

Риби

Варто уникати негативних людей, інакше вони можуть передати рибам свої емоції. Це може вплинути на цілий день. Якщо інші захочуть покомандувати рибами, то не треба підкорятися. Потрібно вчасно встановити свої межі. Друга половина планує зробити приємний сюрприз. Варто їм відповісти тим самим.

Нагадаємо, астролог розповіла, які зміни принесе у світ молодик 24 листопада.

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