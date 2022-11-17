Доведеться взяти себе в руки: Анжела Перл назвала 4 знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно бути дуже уважними

Відомий австралійський астролог Анжела Перл вважає, що 17 листопада 2022 виявиться нелегким для деяких знаків зодіаку, які не зможуть стримувати свої емоції.

У той же час друга половина дня буде більш вдалою практично для всіх людей, і спілкуватися з оточуючими стане простіше, тому ніяких конфліктів не станеться, прогнозує астролог.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Цього дня Овни будуть поводитися досить легковажно і можуть навіть наробити дурниць. Однак жодних серйозних наслідків, на щастя, не буде. Ризик образити рідних та близьких досить високий. Тому варто тримати себе в руках, не жартувати і постаратися спілкуватися без критики. Також з'явиться шанс відновити старі та корисні зв'язки, що зайвим не буде.

Телець (20 квітня — 20 травня)

День віщує певні складнощі. Тільцям не вдасться досягти швидкого успіху, тому важливо запастись терпінням. Не все йтиме за планом, тож доведеться імпровізувати. Також час не надто підходить для нових знайомств — можна скласти неправильне враження про людей.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

З'явиться чудова можливість зустрітися з друзями та старими знайомими, провести з ними час та поспілкуватися. Близнюки зможуть викликати симпатію навіть у тих, хто раніше до них ставився не надто добре. Імовірні вдалі збіги та сприятливий збіг обставин. Цього дня дозволяється укладати угоди. Вони виявляться вдалими. Планами не варто поспішати ділитися.

Рак (22 червня — 22 липня)

День виявиться досить напруженим. З'являться нові завдання та справи, які потребують вирішення. І Раки зможуть успішно все встигнути. Але терпінням доведеться при цьому запастись. Доброзичливість допоможе уникнути сварок та конфліктів з оточуючими. Також можливі ще й нові знайомства, одне з яких може виявитися в результаті романтичним.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Цього дня Левам доведеться чимало похвилюватися. Впевненості у собі буде вкрай мало. Також з'являться сумніви у почуттях другої половинки. Стреси дуже ймовірні. Цього дня рекомендується поменше спілкуватися з критиками та не вірити неперевіреній інформації, яку дають оточуючі.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Сьогодні доведеться зіткнутися з неприємними особами, які здатні взагалі зіпсувати настрій. Хоча часто Діви легко протистоять подібним людям, цього дня вони будуть більш вразливими. Але якщо змінити обстановку, можна відновити сили. Можна просто пройтися кудись, подихати свіжим повітрям. Також можна купувати, навіть якщо вони не заплановані.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У цей день рішучість у Терезів зашкалюватиме. Яке випробування не довелося б пройти їм, вони вийдуть переможцями. У цей день у Терезів спостерігається підвищена ділова активність. В особистому житті буде гармонія та затишок. А деякі Терези ухвалять важливі рішення щодо свого майбутнього і не помиляться.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

На вас чекає непростий день. Деяким планам не дано збутися, тож доведеться їх змінити. Різні проблеми принесуть неприємні люди. Дуже висока ймовірність конфліктних ситуацій та сварок із оточуючими. Проте зрештою Скорпіони зможуть вирішити всі питання та завдання, навіть найскладніші. Загалом, пишатися точно є чим.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці діятимуть дуже активно, причому жодні перешкоди зупинити їх не зможуть. І деякі оточуючі навіть здивовані подібним. Цілком імовірно, надійдуть нові цікаві пропозиції. Представники вогняного знаку Зодіаку при цьому свого шансу точно не проґавлять.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День виявиться наповненим приємними емоціями. Жодного поспіху та боротьби з конкурентами не буде. Загалом, Козероги можуть насолоджуватися плавним перебігом подій та подій у своєму житті. Якщо вранці можуть бути перепади настрою, потім воно буде просто відмінним. А увечері очікуються приємні сюрпризи.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цього дня Водолії, які надто багато чекають, можуть розчаруватися. А деякі плани взагалі доведеться змінити. Тільки наполегливість допоможе досягти хороших результатів. З коханою людиною можуть відбутися неприємні бесіди, бо вона не поділяє поглядів Водоліїв. Але емоції важливо тримати в руках і не влаштовувати скандалів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День обіцяє бути досить складним, коли потрібно ухвалювати продумані та зважені рішення. Піддаватися хвилинним поривам украй не рекомендується. Важливо спочатку зважити всі «за» і «проти». А ввечері старі знайомі можуть зробити сюрпризи.

Нагадаємо, астролог Ольга Медвецька зробила позитивний прогноз подій в Україні цього тижня, до 20 листопада включно.

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