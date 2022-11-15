Повернення окупованих територій прискориться: астролог розповіла, як вплине на світ молодик 24 листопада

На українців, які не встигли пережити наслідки вересневого молодика, вже скоро чекає ще одне подібне явище — у третій декаді листопада, 24 числа, о 00:57 за київським часом відбудеться молодик у другому градусі Стрільця.

Молодий місяць завжди відбувається тоді, коли Сонце і Місяць знаходяться в одному знаку. 24 листопада у Стрільці, окрім денного та нічного світила, знаходяться також Меркурій та Венера, що максимально активізує енергії цього знаку Зодіаку. Всесвіт нагороджує за високі моральні принципи та лицарське благородство, доброту та справедливість стосовно інших людей, розповідає астролог Марина Скаді (Марина Соколова).

За її словами, Стрілець відноситься до стихії Вогню, образ цього чоловічого, активного знаку — вогонь у степу, де немає кордонів, і нічого не стримує язики полум'я. В астрологічній символіці дуга означає духовність, а стрілка — силу. Отже, знак Стрільця розшифровується як прагнення мети, і як «духовна сила » .

Тому найближчий місячний місяць (24 листопада — 22 грудня 2022-го) — це час соціальної справедливості, успіх та везіння на боці тих, хто захищається, хто бореться за свою свободу та національні інтереси. У цей період ми спостерігатимемо, як руйнуються плани ru-агресора та інших загарбників по всьому світу.

Карма — універсальний закон справедливості, і росія отримає по заслугах за розв'язану в Україні війну.

24 листопада 2022-го — світлий молодик, який сприяє потужному натхнення. Однак не варто ідеалізувати те, що відбувається, адже надмірні наснага і підвищена емоційність заважають побачити деталі, через що можна пропустити щось дуже важливе і тоді розчарування неминуче.

Проте цей молодик прискорить повернення анексованих українських анексованих територій під контроль України. А незаконні дії будуть суворо покарані, причому це стосується абсолютно всіх і має розглядатись у найширшому сенсі.

Активні енергії Стрільця сприяють встановленню міжнародних зв'язків, покращенню дипломатичних відносин, розвитку дружніх зв'язків між державами, підтримці миру та безпеки. Весь місячний проміжок нестиме в собі потенціал найщасливішого знаку Зодіаку, тому потрібно використовувати цей період по максимуму. Корисно в цей період читати пізнавальну літературу, відвідувати лекції за напрямами, що цікавлять — це допоможе виробити власний світогляд, філософський погляд на світ.

Молодик у Стрільці посилюється транзитом Меркурія і Венери за цим знаком, що дає високий рівень усвідомленості у відносинах для людей. Перебудовуються закони соціальних зв'язків, бажання та прагнення як окремих особистостей, а й цілих народів. Відбувається пробудження та звільнення, з'являється можливість творити, створювати свою картину світу і ставати господарем свого життя.

Представникам стихії Вогню — Овнам, Левам, Стрільцям молодик 24 листопада принесе сприятливі перспективи. Багато хто отримає те, чого бажав, зможе побудувати комфортну для себе реальність. Любов, щастя, радість будуть вас супроводжувати, але не забувайте дякувати іншим людям і Всесвіту, будьте щедрі — і ви примножите всілякі блага, значно покращите якість свого життя.

Водолії та Терези мають бути уважні до того, що відбувається навколо, щоб не прогаяти щасливий шанс. Планети сприятимуть вам у найближчий місяць, але вимагають від вас високої відповідальності, дисципліни розуму та емоцій. Постарайтеся правильно вибрати цілі та знайти союзників у вашій справі. У цьому випадку ви зможете отримати все, щоб почуватися щасливою людиною.

Близнюкам непросто найближчим часом, т.к. багато зовнішніх обставин, які емоційно розбалансують, заважають об'єктивно сприймати процеси, що відбуваються. Багато подразників, що не дає привести думки та почуття у згоду.

Діви та Риби можуть зазнавати тиску з боку сильніших і впливовіших людей. Ви проходите певні життєві уроки, якими формується ваше майбутнє. Доведеться прийняти чорне і біле, зрозуміти те, що світ дуальний — «не буває зла без добра, а добра без зла».

Тільці, Раки, Скорпіони, Козероги перебувають у нейтральних умовах. Молодий місяць у Стрільці відкриє вам безліч можливостей, але важливо у всьому цьому різноманітті зробити правильний вибір. Зверніть увагу на людей, які поряд з вами, та місце, в якому ви перебуваєте — тут найкращий збіг обставин.

А уродженка Миколаївської області, відомий австралійський астролог Анжела Перл назвала знаки Зодіаку, представники яких знаків зможуть досягти успіху у справах чи особистому житті вже сьогодні, 15 листопада 2022 року.

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