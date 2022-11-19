«Ні секунди не вагався, коли йшов у бій. Навіть в останній»: українського бійця поховали через три місяці після загибелі

Війна забрала життя ще одного українського воїна — Михайла Матвіїва із Львівщини. 33-річний боєць з позивним «Швидкий» ще 18 серпня загинув в бою з російськими окупантами на Донеччині.

«Захисник родом зі села Рогізно. Михайло навчався у Новояворівську, вищу освіту здобув в Національному університеті імені Івана Франка, — пише у некролозі Яворівська міська рада. — Останні 10 років жив та працював у Києві. У будівництві був професіоналом своєї справи. „Кожен мужчина, який себе поважає — буде захищати свою Батьківщину, свою сім'ю“, — казав Михайло і, підтверджуючи свої слова, вступив до лав ЗСУ, став бійцем батальйону „Стугна“. Перший, хто приходив на допомогу слабшим, і в числі перших, хто пішов захищати українську Незалежність. Разом з побратимами, такими ж відданими патріотами, як і Міша, брав участь у звільненні сіл на Харківщині, Київщині, а згодом і на сході Батьківщини. Справжній друг, сміливий чоловік, розумний та вихований. Непереможний духом і вірою у перемогу!»

За словами друзів, боєць завжди казав, що все буде добре й ні на секунди не вагався, коли йшов у бій. Навіть в останній.

Через шквальні обстріли лише тепер вдалось забрати тіло бійця. Парастас (заупокійне богослужіння) за ним відбувся 17 листопада в церкві Петра і Павла у Новояворівську на Львівщині. Поховали Михайла на місцевому кладовищі. В нього залишились матір та близькі.

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