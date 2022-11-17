«За два дні до загибелі дізнався стать своєї другої дитини»: рашисти вбили воїна з Києва

Безжальна війна продовжує забирати життя українських захисників. У Дарницькій районній державній адміністрації Києва повідомили, що 10 листопада при виконанні бойового завдання із супроводження колони з пораненими з Майорську Донецької області загинув киянин Микола Корабенков. Йому було лише 45 років.

«Народився Микола у місті Златоуст Челябінської області рф. У віці 10 років переїхав до міста Сімферополь. Вступив до Харківського радіотехнічного університету, закінчив його з відзнакою. У 2014 році брав активну участь у подіях на Майдані, був сотником Кримської сотні. Після Майдану працював у Червоному Хресті, потім — роки роботи у Patriot Defence / Захист Патріотів. Він вивчив англійську і поїхав до США, ставши сертифікованим EMT. Микола працював з ВООЗ — оцінював роботу первинної ланки медичної допомоги в Україні».

Микола Корабенков

Відомо, що на початку 2020 року у Миколи народилася донечка. 25 лютого 2022 року, після того, як він вивіз свою родину за місто, одразу записався до територіальної оборони, а потім склав присягу та став до лав ЗСУ.

«Микола — люблячий батько та чоловік, легко сходився з людьми, був добрим, але принциповим у багатьох питаннях. За два дні до загибелі дізнався стать другої дитини…»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що війна забрала життя воїна з Донеччини, який не дочекався народження доньки.

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