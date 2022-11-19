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«Двоє чоловіків загинули миттєво»: стали відомі подробиці про жертв російської ракетної атаки на території Польщі

13:06 19 листопада 2022
загиблі від ракети у Польщі

Чоловіки, які загинули в результаті падіння ракети в Польщі 15 листопада, були сім'янинами, відданими працівниками і хорошими людьми. За словами місцевого мера, ракета влучила в єдину сільськогосподарську будівлю серед відкритих полів, в результаті чого двоє чоловіків загинули миттєво, повідомляє видання Mirror. Це були 62-річний Богуслав Вос і 60-річний Богдан Чупек.

Загиблі 62-річний Богуслав Вос і 60-річний Богдан Чупек

Пан Вос працював майстром на зернопереробному заводі протягом 40 років і жив з дружиною і літньою тещею, за якою він доглядав. У нього є двоє дорослих дітей, які проживають у Кракові. Пан Чупек жив у сусідньому селі Сетники і працював трактористом. Відомо, що Чупек щойно приїхав до складу на тракторі, повному зерна, в той час як Вос чекав, щоб розвантажити його, коли влучила ракета.

Інший сусід розповів виданню interia. pl: «Богуслав пішов на роботу, як завжди, і близько 16:00 його дружина зрозуміла, що сталося щось погане. Дехто з сусідів зі співчуття хотів відвідати його дружину, але вона не хотіла розмовляти, дивилася вдалину і плакала. Вона була в жахливому шоку».

Вибух стався приблизно в чотирьох милях на захід від українського кордону у селі Пшеводув Люблінського воєводства і в той час, коли росія розпочала найбільшу хвилю ракетних атак на українські міста. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що інцидент з польською ракетою демонструє, що війна в Україні, «за яку несе відповідальність президент володимир путін, продовжує створювати небезпечні ситуації».

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна повідомив, що результати розслідування падіння ракети стануть відомі за кілька днів. Українські експерти допущені на місце трагедії.

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