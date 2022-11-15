Ракетний удар по Польщі: з'явилися перші докази російської атаки

У вівторок, 15 листопада, у польському селі Пшеводув, яке розташоване за 5 км від кордону з Україною, загинули двоє людей. Як повідомляють польські ЗМІ, причиною трагедії стали дві російські ракети, які прилетіли на територію Польщі під час чергового обстрілу України.

Цю інформацію підтвердив у розмові з AP високопоставлений представник американської розвідслужби.

За даними Radio ZET, ракети впали у Люблінському воєводстві. Місцева пожежна служба повідомила, що вони потрапили до зерносушарки та підтвердила відомості про двох загиблих.

У зв'язку з кризовою ситуацією прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав Раду з питань національної безпеки і оборони, повідомляє Польське радіо.

Пентагон виявляє обережність. Представник Міністерства оборони США заявив, що поки немає інформації, яка б достовірно підтверджувала повідомлення польських ЗМІ про вибухи російських ракет. «Ми не збираємось забігати вперед. Ми збираємося отримати факти», — наголосив представник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Представник уряду Польщі Петр Мюллер також повідомив, що поки що не може підтвердити інформацію ЗМІ, проте керівництво країни проводить екстрену нараду. Він застеріг від поширення неперевіреної інформації. Мюллер запевнив, що додаткові відомості будуть надані громадськості пізніше.

Відомо, що до Пшеводува виїхав голова Люблінського воєводства Лех Справка.

Водночас дані про російські ракети підтвердив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс. «Мої співчуття польським братам. Злочинний російський режим запускає ракети, які потрапляють не лише в українських мирних жителів, а й приземлилися на території НАТО в Польщі», — написав він у Twitter.

Фрагмент російської ракети, який виявили польські пожежники на місці вибуху

Президент Литви Гітанас Науседа зробив важливу заяву. «Що стосується новин із Польщі про те, що сьогодні ввечері там сталося щонайменше два вибухи. Ми підтримуємо тісні контакти із нашими польськими друзями. Литва солідарна із Польщею. Кожен дюйм території НАТО має бути захищеним! Причину вибухів поки не встановлено, проте в цей час російські ракети атакували Україну. Терористичний режим буде зупинено об'єднаними силами союзників», — написав Науседа у Facebook.

Міністерство оборони Росії, безумовно, назвало повідомлення про падіння російських ракет на території Польщі «навмисною провокацією з метою ескалації». «Жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами поразки не було. Опубліковані гарячими слідами польськими ЗМІ з місця події в населеному пункті Пшеводув уламки не мають жодного відношення до російських засобів поразки», — йдеться у заяві Москви.

Тим часом польські ЗМІ опублікували перші знімки та відео з Пшеводува.

Вони доводять, що причиною вибуху став ракетний удар.

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