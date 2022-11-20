В «Укренерго» повідомили, як відключатимуть електрику 20 листопада

В Україні 20 листопада у всіх регіонах з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення електроенергії. Додаткові аварійні відключення не прогнозуються, повідомляє Укренерго.

«Вчора нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання. Ми продовжуємо працювати, щоб повернути світло українцям, яке намагаються забрати у нас рашисти, атакуючи ракетами наші енергоооб’єкти. Це складно, часом довше, ніж ми очікували, але ми знаходимо рішення, заживлюємо та тримаємо баланс в енергосистемі», — йдеться у повідомленні.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що в Києві діють стабілізаційні відключення.

«Причому обмеження лише 166 МВт, а значить, що відключати можуть лише один раз на день замість двох-трьох або на меншу кількість годин. Це позитивна новина, враховуючи ситуацію. Але зараз більшість обговорює різні заяви. І від влади, і від ДТЕК. Я від себе лише додам, що потрібно завжди мати план для різних ситуацій. І це правда, може бути гірше, і до цього морально і організаційно потрібно бути готовими. Ми в YASNO віримо у ЗСУ, у ППО, у героїчних наших енергетиків і радимо не включати обігрівачі, запастися теплими шкарпетками і павербанками. Ми нікуди не їдемо і нікого до цього не закликаємо. Разом здолаємо все!» — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», через постійні обстріли у Києві можливий повний блекаут. Через це влада розглядає можливість евакуації населення столиці за певних умов.

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